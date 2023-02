Squarciate le gomme all’auto della polizia

Due gomme squarciate e i vigili urbani restano a piedi. E’ accaduto domenica alla pattuglia che era impegnata nelle celebrazioni per il 79° anniversario della strage del Collegino di Colonnata: l’auto che trasportavano il Gonfalone del Comune era parcheggiata negli stalli di sosta riservati, di fronte alla biblioteca comunale Ragionieri dove, alle 10, era in programma un momento di ricordo degli eventi, con una serie di letture ispirate dai laboratori teatrali svolti in alcune classi delle scuole primarie dall’associazione culturale Zera. Poco prima delle 11, all’uscita della biblioteca e poco prima di formare il corteo diretto al tabernacolo di via delle Porcellane e poi alla Chiesa di San Romolo, gli agenti hanno scoperto l’atto vandalico, compiuto dunque poco prima. E’ stato necessario l’intervento di un carro attrezzi, e poi lunedì il comandante Paolo Bagnoli ha provveduto a formalizzare una denuncia per quanto accaduto.

Si tratta del primo episodio del genere avvenuto durante i mandati del sindaco Falchi. La prima potesi è che si tratti di un atto di vandalismo e non di una intimidazione anche perché nessun messaggio è stato recapitato al Comune. Le indagini sono comunque state avviate, per individuare i responsabili del gesto e capirne le motivazioni.

Sandra Nistri