Sputi, insulti e violenza Autista di bus aggredito "Almeno 5 casi al mese"

Offeso e bersagliato di sputi. È il trattamento subito lo scorso martedì da un autista di Autolinee Toscane durante il servizio serale su un bus urbano. La sua unica colpa è stata quella di aver chiesto a un ventenne di origini sudamericane di mettere la museruola (come da regolamento) al proprio pitbull salito a bordo. "È successo tutto molto in fretta – ci racconta l’autista, che preferisce rimanere anonimo –: eravamo alla fermata Ponte alla MosseLeopolda, e mi sono rifiutato di partire perché il bus era quasi pieno e il cane era di grossa taglia, quindi per legge deve indossare una museruola, così il ragazzo e mi ha aggredito".

L’autista ha dovuto interrompere il servizio, ha chiamato le forze dell’ordine e l’ambulanza. È stato portato al pronto soccorso dove gli sono stati dati dei giorni di prognosi, mentre il ragazzo è prontamente fuggito e non è stato possibile rintracciarlo.

"Mi sono spaventato e non ero in grado di continuare la corsa, in quanto nel nostro lavoro devi essere sempre mantenere alta la concentrazione", spiega ancora. Per la Filt Cgil "siamo di fronte all’ennesima inaccettabile aggressione verso un autista di bus, da tempo denunciamo il problema". Quella delle aggressioni è una piaga costante: "Secondo le denunce raccolte – spiega Riccardo Tozzi della Cgil –, le aggressioni sono 45 al mese. Le linee più bersagliate sono quelle che attraversano la periferia fiorentina".

Mentre gli autori di questi atti violenti sono "per di più ragazzi dai 20 ai 25 anni, ma anche persone di mezza età", continua Tozzi. "Il personale non ne può più di non poter lavorare in sicurezza – continua la Cgil –, facciamo nuovamente appello ad azienda e istituzioni affinché aumentino i controlli e si trovino soluzioni a questa situazione insopportabile".

Insulti, schiaffi e calci. Ma anche "gruppi di ragazzi ubriachi e ingestibili, clochard che non vogliono scendere, risse che si innescano tra i passeggeri – svela ancora l’autista –, sono situazioni alle quali oramai ci siamo abituati, purtroppo". E la gestione delle crisi diventa una skill fondamentale in questo mestiere: "Dobbiamo sempre saper valutare le circostanze in cui ci troviamo – conclude l’autista –, perché il tutto potrebbe velocemente sfociare in una tragedia".

Pietro Mecarozzi