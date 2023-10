’Spunta’ un nuovo giardino con vista panoramica

Fiesole ha un nuovo ’giardino pubblico’. Si tratta dello spazio esterno della sede della Misericordia di via Marini, che la Confraternita ha deciso di mettere a disposizione della comunità fiesolana, terrazza con vista compresa. Lo spazio, che è stato sistemato ed è allestito con panchine, tavoli e un biliardino, è aperto dalla mattina alle 8 fino al tramonto a ingresso libero.

"Uno spazio comunitario situato in un’area tranquilla, con vista sulla zona archeologica dove - spiegano dalla Misericordia - è possibile trovarsi a chiacchierare e trascorrere piacevolmente del tempo in compagnia". Su richiesta si possono anche organizzare eventi, compilando un apposito modulo che permette il comodato d’uso. Il Giardino della Misericordia è stato presentato in occasione della cena di fine estate. All’evento, che ha fatto il tutto esaurito, si sono registrati oltre centoventi partecipanti; una ventina invece i volontari che si sono alternati fra fornelli, cucina e servizio ai tavoli.

D.G.