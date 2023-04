Spunta l’assessore delle frazioni Gandola: "Delega per il decoro"

In vista delle prossime elezioni amministrative, in calendario per il 14 e 15 maggio, si rafforzano e riorganizzano le coalizioni del centrodestra. Il candidato sindaco Antonio Montelatici, sostenuto dalla civica "Campi domani", da Fratelli d’Italia e Liberaldemocratici, trova adesso anche l’appoggio di "Verde è Popolare". Alessandro Nicodemi, già docente presso il Miur ed ex consigliere provinciale dei Verdi, fa sapere che "’Verde è Popolare’ intende partecipare al cambiamento, offrendo a Campi una nuova visione ambientalista sotto l’insegna del pensiero moderato".

Sempre per il centrodestra, il candidato sindaco Paolo Gandola, fondatore della civica "Impegno Vero", è sostenuto da Lega, Fi, Udc, Popolo della Famiglia, Partito Liberale Italiano, Noi moderati e dalla civica "Cambiare si può" che fa capo all’ex consigliere comunale Gianni Baudo che commenta: "per il bene della nostra città abbiamo ritenuto necessario non andare da soli ma coalizzarsi, tutti insieme agli altri partiti e movimenti, per dare sostanza al cambiamento e consentire all’alternativa di prevalere". E Gandola, se diventerà sindaco, annuncia un assessorato per le frazioni.

"Si tratta di zone che oggi hanno perso servizi e attrattività, dove il commercio arranca, gli istituti di credito scappano e gli spazi pubblici vanno ridisegnati, garantendo più sicurezza e maggior decoro – dice –. Nella nostra amministrazione assegnerò una delega ‘per le frazioni’ a un componente della giunta comunale e provvederemo, dopo aver dato vita a un apposito regolamento, a individuare i coordinatori-referenti per ogni frazione che si rapporteranno, in maniera periodica, con l’assessore delegato e il sindaco".