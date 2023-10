Spunta il coltello dopo il furto. Ferita una guardia giurata. Denunciato un 17enne, caccia all’altro

Due giovanissimi scoperti a rubare cerotti alla Coop di piazza Leopoldo, aggrediscono un vigilante. Un 17enne nordafricano armato di coltello viene arrestato, l’altro fugge dopo aver causato una ferita da taglio alla guardia privata. Il minorenne bloccato è denunciato e indagato per rapina impropria in concorso. L’episodio risale a mercoledì pomeriggio. A dare l’allarme è stato proprio il vigilante che ha sorpreso i due a passare le casse senza pagare alcune confezioni di cerotti, del valore di quasi 4 euro. Il 17enne, secondo quanto ricostruito, ha estratto il coltello. La guardia lo ha bloccato a un braccio, facendogli cadere l’arma per terra, per neutralizzare la capacità di offesa. Sempre il giovane nella confusione, secondo quanto emerso, ha rotto alcuni vasi su cui è scivolato, ferendosi. Ed è stato allora che gli agenti lo hanno potuto bloccare. Il 17enne si è ferito. A Careggi gli hanno riscontrato intossicazione da alcolici.