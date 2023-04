Sprofonda un tombino "Mai visti lavori di restauro"

Via San Giovanni, traversa di quel borgo San Frediano che poco prima di Natale è sprofondato nella voragine, teme di fare la stessa fine. Lo denunciano gli abitanti di questa viuzza d’Oltrarno ancora popolare tutta laboratori di artigiani e residenti, che martedì hanno avuto un ennesimo amaro risveglio. Dopo tante segnalazioni di pietre del selciato che si staccano, da anni, un pozzetto sul marciapiede è sprofondato su se stesso portandosi giù anche lo zoccolo.

Martedì mattina sono arrivatI la Polizia municipale e Avr a mettere in sicurezza l’area, mentre nel pomeriggio gli operai hanno effettuato la riparazione; ma il problema, spiegano i frontisti, non è di quel solo tombino. "Parcheggiano i furgoni sui marciapiedi, ma questi non sono fatti per reggerne il peso, sono manufatti di quando neanche esistevano i furgoni, i pozzetti si rompono – mostra i cedimenti che si stanno creando sotto al selciato Andrea Giacomini, residente e di zona e storico portavoce dell’Oltrarno – Stamani si è rotto quel tombino, ma ne stanno per cedere altri. Tutte le pietre della strada poi sono sconnesse e scollate, molte si muovono passandoci. Parecchio danno lo fece l’alluvione e ancora le pietre ne risentono. Se qualcuno stamattina, magari distrattamente, avesse messo un piede in quella buca, si sarebbe fatto male seriamente".

"Ogni tanto arrivano a mettere una toppa di catrame, ma poi si ristaccano" interviene Maria, che abita davanti a uno dei punti più sconnessi. "È una vita che sto qui eppure non ho mai visto lavori di restauro completo della strada.

Carlo Casini