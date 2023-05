Sprechi, la denuncia di Lega e Fdi sul castello

"Per il Castello continueremo a pagare sia l’affitto che il mutuo". A denunciare il paradosso dopo la pubblicazione della delibera della giunta comunale che posticipa i termini dell’acquisto del castello medievale nel borgo di Calenzano Alto, sono il capogruppo della Lega Daniele Baratti ed il consigliere Fdi Americo D’Elia: "La vicenda – dicono – diventa sempre più imbarazzante: come spiegato lo scorso anno durante la discussione di un’interpellanza, l’atto di compravendita del castello sarebbe dovuto avvenire a giugno 2023 ma, con una deroga, poteva slittare fino addirittura a gennaio 2024. Alla nostra domanda di conoscere i motivi di un possibile slittamento così lungo, il sindaco Prestini ci disse solamente che si trattava di una richiesta della proprietà. Intanto, però, dal gennaio scorso il Comune ha iniziato a pagare il mutuo acceso, a interessi zero, con il Credito sportivo ma, fino alla firma del contratto, dovrà pagare anche l’affitto". Con la proroga, richiesta dalla attuale proprietà, l’affitto viene ridotto solo del 20%: "Ma come si può fare un accordo del genere?". I due consiglieri annunciano un’interpellanza sulla vicenda.

S.N.