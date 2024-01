Spray urticante e coltello. Lo accerchiano in cinque e lo rapinano all’alba

di Stefano Brogioni

Minacciato con un coltello e “neutralizzato“ con lo spruzzo dello spray urticante negli occhi.

Via Tornabuoni, alle cinque del mattino, da salotto buono dello struscio si è trasformata in un corridoio infernale per un malcapitato fiorentino vittima di una brutta rapina. Il 25enne, che stava rincasando dopo una serata passata in centro, è stato accerchiato da quattro o cinque persone, all’apparenza nordafricani. Uno del gruppetto gli ha mostrato la lama ma per essere sicuro di vincere qualsiasi resistenza del suo bersaglio, ha estratto dalla tasca anche una bomboletta: un alone di gas al peperoncino ha accecato il 25enne, che a quel punto è stato privato dello smartphone d e del portafoglio, con 150 euro dentro, che aveva in tasca.

In via Tornabuoni sono arrivati gli operatori del 118, che hanno soccorso la vittima della rapina, e gli agenti delle volanti della questura, che hanno avviato indagini sul gruppo assieme ai colleghi della sqaudra mobile.

Ci sono state altre rapine, sia in centro che nei quartieri, che hanno visto operare una “banda di nordafricani“ ma non si può escludere che siano gruppi separati accomunati dalla medesima cifra criminale. Oppure gli stessi, che nel fine settimana, quando il centro si popola, si spostano dove è più facile macinare prede.

Anche lo spray al peperoncino è già spuntato in altre rapine.

Nato come deterrente, un’“arma“ spesso in mano di ragazze e donne sole contro le aggressioni, lo spray urticante sta finendo adesso non nelle mani di chi vuole soltanto difendersi, ma invece di chi vuole offendere.

Diversi episodi si sono registrati negli ultimi tempi, in cui la spruzzata è stata usata contro una vittima. Uomo o donna, senza far distinzione.