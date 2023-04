Campi Bisenzio, spruzza spray urticante su un autobus e scatena il caos

Firenze, 21 aprile 2023 - Questa notte un soggetto rimasto ignoto ha spruzzato una bomboletta contenente una sostanza urticante a bordo di un autobus alla fermata via Carlo Alberto Dalla Chiesa, destando grande preoccupazione tra i passeggeri.

Colpi di tosse, starnuti hanno attirato l’attenzione del conducente della linea 35 delle società di trasporto pubblico “Autolinee Toscane” che, appena capito che c'era un problema, ha fatto scendere tutti i passeggeri.

L’autore del gesto ne ha approfittato per allontanarsi correndo. Il conducente ha avvertito i Carabinieri della Compagnia di Signa per i rilievi del caso. Sono stati allertati anche i servizi medici per fornire assistenza ai passeggeri entrati a contatto con lo spray urticante. Sul posto sono arrivate ambulanze della Misericordia. I Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti continuano ad indagare su quanto accaduto.