Tramvia Firenze, spostamento cassonetti di via La Marmora e via Modena

Firenze, 17 gennaio 2024 – A causa dei cantieri per la realizzazione della tramvia fiorentina che interesseranno via La Marmora nel tratto fra via Venezia e via Matteotti, da venerdì 19 gennaio a domenica 31 marzo, le postazioni rifiuti di via La Marmora (dopo il civico 32) e via Modena (dopo l’incrocio con via La Marmora) saranno spostate. Per ridurre il disagio per i cittadini nella fase di cantiere, ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, nello stesso periodo di tempo saranno allestite postazioni alternative in via Cherubini (all’altezza del civico 8) e in via Venezia (di fronte al civico 8). Dopo il 31 marzo le postazioni torneranno nella loro originale collocazione. Le nuove postazioni saranno composte da sei contenitori affiancati, destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature; imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak; vetro; residuo non differenziabile, quindi rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte (ad esempio mozziconi di sigarette, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci). Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio del call center Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). È anche possibile collegarsi al portale web collegandosi all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it.