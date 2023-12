Sportello Polis: "Più utile aprire a Compiobbi"

Renderà più semplice e veloce fare passaporti, carte identità e altri certificati . E’ il progetto Polis di Poste Italiane, un servizio al quale i Comuni sotto i 15mila abitanti guardano con interesse per avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini. " A Fiesole sarà realizzato un solo sportello su tutto il territorio e noi – spiega il sindaco Anna Ravoni- ci batteremo perché sia aperto a Compiobbi". L’attivazione non è però così vicina. Inoltre, a quando è dato sapere, Poste preferirebbe altra collocazione. A chiedere chiarimento in merito è stata la consigliera di opposizione Serena Lippi di Fiesole Europa, che ha ringraziato il sindaco per l’impegno dell’amministrazione a favore dei cittadini di Compiobbi. " Compiobbi- ha detto il sindaco- è lontano dal palazzo municipale. L’apertura di un ufficio decentrato è utile in questa area" . D.G.