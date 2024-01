"Sportello Alia sottodimensionato"

Lo sportello Alia di piazza Garibaldi, punto di riferimento per migliaia di cittadini, è considerato da più punti di vista sottodimensionato per le esigenze della popolazione, spesso costretta a lunghe code per usufruire del servizio. "E’ piccolo e la sala di attesa inesistente. Così – lamentano da Fiesole – i cittadini sono costretti ad attendere il loro turno all’esterno, qualunque siano le condizioni atmosferiche. E’ vergognoso, soprattutto nei confronti degli anziani". E’ accaduto anche in questi giorni quando, per recuperare la chiusura delle festività, lo sportello ha esteso l’orario di apertura anche due lunedì pomeriggio.

"Una mattina a settimana non è sufficiente per soddisfare le richieste delle centinaia di utenze – proseguono spazientiti dalla fila – e soprattutto non va bene per un territorio esteso e articolato come il nostro ci sia solo lo sportello di Fiesole".

In particolare gli abitanti della valle dell’Arno lamentano difficoltà a raggiungere il capoluogo e chiedono di coinvolgere le associazioni locali, quantomeno per la consegna dei sacchi azzurri, indispensabili per il corretto conferimento del multi materiale. Non proprio semplice è anche la possibilità di ricorrere alla delega; questa infatti deve essere scritta, con numero cliente ed estremi documento (numero , data emissione, scadenza) o meglio ancora una fotocopia. Se poi si decide di ricorrere ad un altro centro Alia, è bene ricordare che la consegna avviene esclusivamente nei Comuni che hanno la Taric.

D.G.