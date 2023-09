Sportassieve 2023, 25 Società Sportive a Sieci e Firenze!

Parte oggi l’edizione 2023 di Sportassieve, opportunità per provare tutte le discipline sportive presenti sul territorio e conoscere l’offerta completa che le società della zona sono in grado di proporre per la stagione che sta per iniziare. L’appuntamento è fissato per oggi e domani al Parco fluviale Fabrizio De Andrè. 25 le società sportive protagoniste dell’evento, ma i protagonisti saranno giovani e meno giovani che vorranno provare le attività o mettersi in forma. Sempre oggi e domani è Festa dello sport anche a Sieci, grazie all’iniziativa promossa dalla Polisportiva Sieci, per presentare l’attività dell’annata: appuntamento agli impianti sportivi dei Mandorli con replica dal 21 al 24 settembre.

L.B.