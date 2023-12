Sport paralimpici. Premiazione all’Acciaiolo

Giornata di festa ieri all’Acciaiolo con la consegna delle onorificenze paralimpiche. L’evento era del Comitato italiano paralimpico della Toscana con il patrocinio del Comune. Presenti il vicesindaco, e l’assessore allo sport con il presidente del comitato paralimpico della Regione Massimo Porciani. Consegnate sono la Stella al merito sportivo paralimpico, la Palma al merito tecnico paralimpico, la Medaglia al valore atletico paralimpico, il Premio Pegaso Paralimpico CIP Toscana. Premiati con la stella di bronzo Fiorenzo Gangoni, dal 2008 Presidente della squadra di Hockey in carrozzina "Lupi Toscani" di Scandicci, e Maurizio Melis, fondatore e presidente della "TDS – Toscana Disabili Sport", oltre che alle associzioni Asad Se mi aiuti ballo anch’io, Asd Wheelchair Sport Firenze, Associazione dilettantistica Arcieri Kentron Dard. Palma di bronzo a Roberto Girolami, tecnico e atleta di danza sportiva non vedente. Medaglie d’oro a: Clara Casini, pallavolo Fssi; Jacopo Luchini, snowboard Fisip; Chiara Chiosi, pallacanestro Fssi; Giulia Sautariello, pallacanestro Fssi. Medaglie d’argento a: Alberto Caselli, pallavolo Fssi; Lorenzo Verdecchia, pallavolo Fssi. Medaglie di bronzo per il Calcio a 11 Fssi a Tommaso Bongiorni, Lorenzo del Greco, Manuel Raul Grippo, Marco Mazzoni; per la scherma fioretto cat. B Fis a Alessia Biagini.