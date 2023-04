’Sport, letteratura, benessere e comunicazione’: convegno di studi alla Biblioteca delle Oblate

Le grandi firme del giornalismo, venerdi 21 alle 18 alla Biblioteca delle Oblate, daranno vita alla prima edizione del convegno di studi sostenuto dalla MetroCittà ’Sport, letteratura, benessere e comunicazione’, da un’idea di Ugo De Vita scrittore, attore e docente universitario Dams. Molti gli interventi prestigiosi: in remoto col direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, con l’editorialista già direttore di Qs e Tuttosport, Xavier Jacobelli e con Luigi Caroppo, vicedirettore de La Nazione; presente Giovanni Tosco, caposervizio di Tuttosport.

Nicola Armentano, medico sportivo e consigliere con delega allo sport della MetroCittà, aprirà la serata. Si parlerà di comunicazione, di quanto sia cambiato il lavoro sui quotidiani sportivi, di come i social abbiano portato alla immediatezza dell’informazione insieme a uno ’scadimento’ del linguaggio. Non più questione di livello di professionalità e più spesso ’centrifuga’ di pettegolezzi e scandali, dispute verbali, rispetto ai valori dello sport. Diranno la loro anche ex giocatori di calcio e si parlerà di come si sia accentuata tensione mediatica.