Sport, Amicizia e Ricordo di Marco Corsini a Reggello

Pomeriggio di sport, amicizia e memoria collettiva per ricordare Marco Corsini, giovane di San Donato in Fronzano, frazione del Comune di Reggello, scomparso 9 anni fa. Ricordato da tutti come un ragazzo gentile e solare, era anche un grande appassionato di sport, in particolare di calcio e di pallacanestro, anche in prima fila come giocatore. L’Asd San Donato in Fronzano domenica alle 18 in sua memoria ha dato appuntamento agli impianti sportivi comunali intitolati proprio a Marco per una partita amichevole: in campo sono scesi i suoi amici e "Gli scarzi e gnudi", squadra di basket in cui giocava il giovane prematuramente scomparso. Alla presenza della sua famiglia, al termine della gara sono state offerte pizze per tutti con l’organizzazione e la buona volontà dei volontari dell’Asd San Donato in Fronzano, associazione dinamica che cerca di tenere viva e unita la comunità della piccola frazione reggellese.