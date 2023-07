Spinto da un uomo in bici Anziano rapinato in strada Aggressione in via del Barco

Caccia aperta al rapinatore che, in bicicletta, impegnato in una quella che sembrava essere una normale pedalata mattutina, ha invece aggredito e rapinato un anziano.

Un uomo molto anziano: ha la bellezza di 91 anni. E’ stato vittima della aggressione ieri mattina poco dopo le 10 nei pressi del sottopasso del ponte del Barco.

Secondo la prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto con agenti delle Volanti, l’anziano – per il quale è stato poi richiesto l’intervento dei 118 per alcune lievi contusioni riportate e più in generale per ovvi motivi di prudenza – mentre camminava lungo il Mugnone sarebbe stato avvicinato da un uomo appunto in bicicletta che nonha esitato a spinngerlo e a farlo cadere.

In un attimo si è poi avvicinato alla vittima, si è chimato sul novantenne e ha cominciato a frugargli nele tasche. Secondo quanto ha poi raccontato il pensionato, il rapinatore gli avrebbe portato via il telefonino cellulare e il portafogli contenente 20 euro, oltra ai documenti di identità.

Agli agenti l’anziano ha riferito inoltre che l’autore della rapina sarebbe un uomo piuttosto giovane di nazionalità straniera, che lui avrebbe anche cercato di decifrare.

I sanitari del 118 hanno prestato soccorso all’anziano, per fortuna le contusioni riportate sono piuttosto leggere, più che altro la preoccupazione era legata a uno naturale e comprensibile stato emotivo di agitazione, ma la vicinanza dei soccorritori ha consentito al novantunenne di riprendersi in modo adeguato e abbastanza in fretta. Ma la stattistica registra il preoccupante aumento delle aggressioni in strada alle persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.