Spinelli-Ilaria Alpi, il super cantiere

Partono i lavori di adeguamento alla scuola Spinelli di San Giusto. E’ uno degli interventi finanziati dal Pnrr che arriva ai nastri di partenza. L’investimento monstre è da 3,25 milioni, ed è associato a un piano di progetti di rigenerazione urbana che comprendono anche piste ciclabili e impianti sportivi del quartiere, presentati dal Comune alla Città Metropolitana.

"Dalle prossime vacanze estive – dice il vicesindaco Andrea Giorgi – parte un profondo intervento per la Spinelli. Oltre alla riqualificazione e alla riorganizzazione complessiva della scuola, il plesso di San Giusto sarà ampliato per ospitare la scuola d’infanzia Ilaria Alpi, nel cui edificio si trasferirà a sua volta il nido della Girandola che così avrà spazi raddoppiati. Il nostro impegno sull’edilizia scolastica è massimo, in questo caso corrisponde anche ad una profonda implementazione e a un miglioramento dei servizi educativi e didattici nel quartiere".

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Sital impianti Spa di Roma che curerà l’ampliamento, la riqualificazione e l’adeguamento alle norme di sicurezza. I lavori saranno portati avanti con un piano di cantierizzazione redatto per non interferire con le attività didattiche. Gli obiettivi generali dell’intervento di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Spinelli sono l’adeguamento alla normativa antincendio, e l’inserimento, all’interno del plesso scolastico, della confinante scuola dell’infanzia Ilaria Alpi mediante riorganizzazione funzionale di porzione del piano terra, oggi occupata dal nido La Girandola.

Saranno risolti anche i problemi di infiltrazione di acqua piovana in corrispondenza del tetto, con la verifica di vulnerabilità sismica di tutto il fabbricato. "Questo intervento darà attuazione a un piano già illustrato alla scuola e alla dirigenza scolastica, grazie a un percorso di condivisione che sta portando risultati concreti – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Ivana Palomba –. Grazie a questo progetto riqualifichiamo e riorganizziamo gli spazi e i servizi all’interno dei plessi scolastici Spinelli e Ilaria Alpi, adiacenti lungo via Neruda a San Giusto: l’impegno è quello di migliorare ancora di più la qualità delle nostre scuole, e al tempo implementare i servizi educativi in base alle esigenze della città".