Firenze, 23 luglio 2021 – Altri 14 punti vendita di Unicoop Firenze offrono il servizio Spid. Da lunedì 26 luglio si aggiungono ai quattro supermercati dove la sperimentazione è già attiva. Lo Spid al supermercato, spiega Unicoop Firenze, nasce dalla necessità di fornire beni e servizi alle migliori condizioni possibili e dalla consapevolezza della difficoltà che molte persone stanno affrontando nella gestione della propria identità digitale: chi non ha un pc, ad esempio, o chi non ha le competenze per motivi culturali o anagrafici.

La procedura per l'ottenimento dello Spid si svolge in un'area dedicata del supermercato, dove un dipendente Coop, appositamente formato, supporta il cittadino durante tutta la procedura. Nei primi otto giorni in cui il servizio è stato attivato nei negozi “pilota”, sono state 421 le identità digitali rilasciate, oltre ad un centinaio di procedure iniziate dai cittadini autonomamente, con i moduli scaricati a casa che verranno poi validati nei punti vendita per la conclusione dell'iter.

Questi i punti vendita in cui il servizio è già attivo: Centro Gavinana a Firenze, Centro Empoli, Prato Pleiadi e Centro Sesto a Sesto Fiorentino. Da lunedì 26 luglio si aggiungono Sansepolcro, Arezzo, Montevarchi, Pontassieve, Borgo San Lorenzo, Lastra a Signa, Poggibonsi, Siena Grondaie, Pistoia, Montecatini, Lucca Puccini, Cascina, Pisa Cisanello, Pontedera e dal momento dell'apertura il nuovo punto vendita temporaneo di Ponte a Greve a Firenze.

Per accedere al servizio basta prenotarsi al numero 800-050760, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18. Nel supermercato è possibile concludere l’ultima fase, quella del riconoscimento digitale, presentando i moduli già scaricati e riempiti ed avendo già fatto alcune operazioni dal proprio pc di casa (procedura veloce, 5 minuti), sia facendo in punto vendita l’intera procedura (durata circa 25 minuti). Durante la prenotazione sarà possibile indicare il supermercato scelto e verrà dato un orario a cui presentarsi nello spazio individuato per questa attività. L’attività si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Spid, cosa significa

Lo Spid è l'acronimo di Sistema Pubblico d'Identità Digitale. E' una credenziale, composta da uno username e una password, che consente di accedere a vari servizi online della pubblica amministrazione e dei privati che aderiscono.

Chi può richiederlo

Per richiedere l'identità digitale è necessario aver compiuto 18 anni, essere in possesso di un documento italiano in corso di validità, della tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale e di un'email ed un numero di cellulare personali. E' possibile attivare lo Spid anche per uso professionale. Il responsabile legale di un’organizzazione, che sia società, impresa, ente, può richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere ai servizi online. A tale scopo è anche possibile dotare i propri dipendenti di identità digitali per uso professionale della persona giuridica.

Dove usarlo

L'identità digitale unica serve per iscriversi alle scuole, richiedere bonus all'Inps, accedere al proprio cassetto fiscale e ai servizi dell'Agenzia delle Entrate, scaricare il proprio green pass. E' inoltre possibile utilizzarlo per i pagamenti ai Comuni. In Toscana, ad esempio, con lo Spid si possono presentare online le pratiche allo sportello unico edilizia del Comune di Montepulciano o iscriversi fuori tempo agli asili nido del Comune di Firenze o, ancora, inviare e ricevere documenti, a valore legale, dalla Provincia di Pistoia e dalla Regione Toscana, e questi sono solo alcuni esempi.

Quanto dura

Lo Spid ha durata illimitata. E' possibile però cambiare le credenziali, solo se è l'utente a volerlo. Tutte le informazioni sullo Spid sono consultabili qui.