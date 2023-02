Spid, attivazione gratis per tutti

La giunta comunale ha approvato una delibera per offrire gratuitamente ai cittadini l’attivazione dello Spid, strumento di accesso a tanti servizi on line delle Pubbliche amministrazioni, utilizzabile anche dai dispositivi mobili. Il Comune garantirà il servizio presso i propri sportelli di front office e in quelli che saranno attivati in collaborazione con le associazioni del territorio. Prossimamente è prevista la formazione degli operatori, sia dipendenti comunali sia volontari del servizio civile digitale, ed entro la metà del 2023 sarà attivato il servizio, allo Sportello del cittadino e negli uffici dell’area Servizi alla persona.