Spi Cgil in vacanza fino al 28

Chiusura estiva per la sede Spi Cgil di Calenzano che riaprirà i battenti il 28 agosto. La pausa arriva dopo un anno molto impegnativo per il sindacato pensionati calenzanese che ha ripreso a pieno ritmo l’operatività dopo il Covid. Negli ultimi mesi sono stati aumentati i servizi allo sportello per gli iscritti. Intanto si stanno già pianificando le attività per il prossimo autunno: confermato ad esempio il ritorno, a partire dal primo giovedì di ottobre, dell’iniziativa ‘A pranzo insieme’, incontri a tavola al prezzo popolare, di 5 euro, effettuati nei circoli per gli anziani con la possibilità non solo di pranzare ma anche di stare in compagnia con una serie di iniziative: dalla tombola alla musica, dalle letture al ballo. Durante i pranzi effettuati in autunno i partecipanti hanno anche riempito un questionario in cui hanno sottolineato i loro bisogni e necessità.