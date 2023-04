Spettacolo straordinario dei figuranti in costume nella Rsa Martelli

La Pasqua è stata dolce e colorata per gli ospiti dell’Asp Lodovico Martelli che hanno ricevuto la visita di una delegazione del corteo storico con figuranti in costume delle quattro contrade, che hanno allestito per loro uno spettacolo in terrazza. Inoltre hanno ricevuto un dono simbolico: quattro grandi uova di cioccolato, realizzate a mano e decorate con i colori e i simboli delle contrade, vere opere d’arte in cioccolata realizzate dagli studenti del terzo anno del corso di pasticceria dell’indirizzo alberghiero dell’istituto superiore di Figline Vasari, guidati dal professor Rosario Caruana. Alla festa era presente anche l’assessore alla cultura Dario Picchioni.