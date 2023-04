Spettacoli per il sociale Sul palco per raccogliere fondi

Dopo la pedalata natalizia, il Comitato “Camilla per sempre“ promuove una nuova raccolta fondi da destinare alla Cooperativa sociale “La Fonte“ di Cercina, che opera sul territorio sestese da quasi 40 anni. La Cooperativa ha in progetto di eseguire dei lavori nella struttura, dove dimorano ospiti fissi, per renderla ancora più confortevole.

Per centrare l’obiettivo le associazioni del territorio – Pro Sesto-Pro loco di Sesto Fiorentino, Club Alpino Italiano, La Racchetta, Legambiente, Associazione Carabinieri, Auser, Associazione Comunale Anziani, Unione Operaia di Colonnata, Associazione Coala – hanno unito le forze dando disponibilità e collaborazione nel promuovere l’evento organizzato per la raccolta fondi: lo spettacolo “La zona tranquilla“ di Emilio Caglieri portato in scena dalla Compagnia Teatrale “Guelfi e Ghibellini“ il prossimo venerdì alle 21, nel teatro dell’Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi. L’ingresso è a offerta libera.

Per motivi di capienza del teatro è necessario prenotarsi alla mail: [email protected]