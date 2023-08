Spesa e prezzi pazzi Fiorentini già in apnea "Se ci saranno altri rialzi si rischia la crisi sociale"

di Antonio Passanese

Lo storico Mercato Centrale di San Lorenzo, dopo un aumento dei prezzi (di carne e verdura) tra il 10 e il 20%, avvenuto nel settembre scorso è tornato a essere alla portata di tutte le tasche e i portafogli. Qui l’incremento dei costi di gas ed energia – che si è ripercosso su quasi tutti i beni di prima necessità – alla fine non ha prodotto quello tsunami che tutti temevano, e che aveva preoccupato soprattutto le famiglie con redditi bassi. Le stesse che ora, in altre zone della città, a stento riescono a riempire il frigo e arrivare a fine mese.

"I cento operatori del mercato – spiega il presidente del consorzio Massimo Manetti, macellaio e ristoratore – hanno con tinuato a puntare su qualità e tradizione anche a scapito del guadagno. Insomma, i fiorentini, qui da noi, possono ’sfamarsi’ tranquillamente spendendo poco. San Lorenzo è sempre stato e sempre sarà un quartiere popolare, e il nostro Consorzio ha deciso di puntare sul sociale e sui prezzi calmierati". Ma da settembre qualcosa potrebbe cambiare, dipende dall’inflazione e da come si evolverà la guerra in Ucraina. Ma soprattutto dal costo dei carburanti che poi si ripercuoterà sul trasporto, e a pioggia sugli operatori e sul cliente. Certo, al Mercato Centrale si trova di tutto: dal salumiere ’gioielliere’ a quello che invece ha prodotti più alla portata di tutti.

"Basta fare un giro tra i banchi per rendersene conto. Ma questo forse è l’unico posto a Firenze dove compri dell’ottimo spezzatino a 7 euro al chilo, la fiorentina a 20 euro, al contrario della maggior parte delle macellerie del centro e della città in cui i prezzi sono a volte più del doppio". Ma Manetti è convinto che un ulteriore aumento dei costi potrebbe creare un a vera e propria crisi sociale anche perché "gli stipendi sono fermi al palo". "Fino a meno di un anno fa anziani e massaie – insiste – qui venivano anche tutti i giorni a far la spesa, ora li vedi una o al massimo due volte a settimana. Scelgono i prodotti meno cari e a volte, per paura che ci possa essere un’impennata improvvisa, chiedono il sottovuoto".

Ma il presidente del piano terra del Mercato Centrale, come detto, è anche un ristoratore. ha due locali, uno in via de’ Conti e l’altro in via Sant’Agostino. Per una scelta imprenditoriale ha deciso, nonostante il guadagno abbia subito un decremento del 30%, di lasciare gli stessi prezzi di sempre e di non ritoccare il menù, offrendo ai suoi clienti prodotti esclusivamente toscani o italiani, e di prima qualità. "Non ci guadagno ma non ci perdo neanche", dice. E per questo non riesce proprio a capire come "si possa chiedere una maggiorazione di 2 euro, e mi riferisco a quanto accaduto a Genova nei giorni scorsi, per condividere un piatto di trofie. O quando ti chiedono l’acqua per il cane, come è successo in un altro locale. La divisione dei piatti esiste, soprattutto tra i turisti e la ritengo una cosa normale. I ristoratori che applicano questa politica sono degli sciagurati perché il loro comportamento poi si ripercuote su tutta la categoria". E poi con i social "la figuraccia internazionale è assicurata e noi si passa per banditi. Nei miei ristoranti accade di tutto: a volte, ad esempio, ci sono clienti che si presentano perfino con la bottiglia d’acqua, che vanno a riempire in bagno quando finisce".