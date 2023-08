’Spesa’ di tabacchi ‘Da quei tre’ Rubano stecche per duemila euro Polizia arresta giovane di 27 anni

Insieme a un complice ha fatto la ’spesa’, di notte, nel bar tabaccheria "Da quei tre" di via di Novoli 57h. Ma è stato intercettato dalla polizia durante il tentativo di fuga e arrestato per furto aggravato. E’ un senegalese di 27 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti intorno all’una e trenta in due si sono introdotti nel negozio dopo aver forzata la porta d’ingresso. Passati pochi minuti, ne sono usciti con un grosso sacco nero cercando di allontanarsi, ciascuno, in bicicletta. Gli agenti sono riusciti a individuarne uno; l’altro, al momento, è riuscito a eclissarsi. Dopo un breve inseguimento i poliziotti hanno fermato il giovane africano, trovato con 15 pacchetti di sigarette, parte del bottino appena realizzato, e una pinza multiuso. Gli agenti hanno controllato la zona ritrovando lungo la strada il grosso sacco nero con 144 pacchetti tra sigarette e tabacco, valore 2000 euro, già restituito al proprietario.