Spedale Il progetto in anteprima

di Lisa Ciardi

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro dell’Antico Spedale di Sant’Antonio, a Lastra a Signa. L’ok per il recupero dello storico edificio è stato convalidato dalla giunta comunale. A breve, seguirà l’ok al progetto definitivo-esecutivo e l’avvio dei lavori entro l’autunno 2023. Si prevede la realizzazione di un luogo polifunzionale con locali per il coworking, sale espositive, aule per la didattica e la formazione professionale (anche grazie all’accordo con l’Its Mita). Ci sarà spazio anche per la promozione turistica con la sede dell’ufficio marketing e dell’ufficio turistico e alcune sale convegni. Il costo dei lavori è di 6.601.000 euro di cui 3.881.000 euro finanziati dall’Unione Europea attraverso risorse del Pnrr (Next Generation Eu) e il resto finanziato dalle casse comunali.

"Rispettando i tempi dettati dal Pnrr - ha spiegato il sindaco Angela Bagni - andiamo avanti col progetto di recupero dell’Antico Spedale, uno dei punti fondamentali del programma di mandato. Vogliamo che torni a essere frequentato e vissuto soprattutto dalle nuove generazioni, oltre che conosciuto e apprezzato dal punto di vista storico, culturale e architettonico".

L’Antico Spedale, collocato nel centro di Lastra a Signa, risale al 1.400 e deve la sua realizzazione ai Consoli dell’Arte della Seta di Firenze. Nacque con funzione di accoglienza dei pellegrini e viandanti che percorrevano la via Pisana.

Lastra a Signa all’epoca faceva infatti parte del sistema di fortificazioni della Repubblica Fiorentina ed era, insieme a Signa, il porto fluviale di Firenze essendo l’Arno navigabile fino a quel punto. Il loggiato ricorda quello fiorentino dell’Istituto degli Innocenti e pare che alla sua realizzazione abbia contribuito Filippo Brunelleschi. Negli anni la struttura è stata ricovero dei pellegrini, orfanotrofio, chiesa e teatro. Poi l’abbandono e il successivo utilizzo del piano terra per mostre ed eventi. Nell’ottobre 2022 il Demanio ha quindi completato l’attribuzione a titolo gratuito dell’immobile al Comune, attraverso la legge sul Federalismo culturale.