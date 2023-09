Specializzato in furti Arrestato dai Carabinieri

Nell’aprile scorso, entrato in un negozio di pelletteria del centro storico di Firenze aveva prelevato da una vetrina in esposizione un portafoglio ed una cintura in pelle di pitone del valore commerciale di 550 euro, occultandoli all’interno del giubbotto ed aveva eluso il pagamento alla casse, allontanandosi rapidamente. A seguito della denuncia sporta dal titolare presso la stazione dei carabinieri di Firenze Uffizi, i militari hanno avviato le indagini che in poco tempo hanno portato all’identificazione dell’autore che è stato rintracciato sotto il ponte della tramvia delle Cascine - dove l’uomo aveva creato un giaciglio. Adesso l’uomo è nel carcere di Sollicciano.