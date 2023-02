Spazio incontri per neonati

Il nido d’infanzia Chicco di Grano in via Tegolaia a Grassina il pomeriggio diventa spazio per i bambini più piccoli, dalla nascita ai 12 mesi, e i genitori. Il progetto del "Granellino" vuole favorire le relazioni e le amicizie con l’ausilio di un’educatrice e una operatrice che seguiranno il gruppo e proporranno esperienze durante tutti gli incontri. Il primo è dedicato ai soli adulti per condividere le modalità organizzative e sarà il 7 marzo. I successivi saranno una volta a settimana fino a maggio, dalle 16,45 alle 18,45. Potrà iscriversi un numero limitato di coppie: da minimo 8 a massimo 12. Iscrizioni online fino al 3 marzo attraverso il sito del Comune.