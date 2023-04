Spazio di co-working ma non soltanto Aprirà entro giugno

Si chiama "Ibrido" il nuovo progetto della Cooperativa di Comunità "Cultura innovazione ambiente" di Palazzuolo, che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione sul bando "Economie collaborative", per dare sostegno a progetti innovativi atti a consolidare realtà imprenditoriali nelle aree interne. "In controtendenza con la realtà dei piccoli paesi – spiega la presidente Giada Pieri – che vedono la chiusura di fondi e attività, il progetto aprirà uno spazio multiservizi e co-working in centro entro giugno, dove aggregare risorse e potenzialità interne ed esterne, ma anche attrarre nuovi residenti temporanei, co-workers e nomadi digitali. Il progetto prevede l’installazione di una colonnina per e-bike e l’implementazione della app “Palazzuolando“ con la versione inglese". Il progetto è sostenuto anche dalla Bcc della Romagna Occidentale e da Proloco, Misericordia e SenioBike.