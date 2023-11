Spazi verdi L’iniziativa per le scuole. Progetteranno l’area Rif di Quinto

‘Disegna’ il tuo spazio verde ideale immaginando le funzioni che potrebbe avere o le attività che potrebbe ospitare o quali potrebbero essere gli arredi migliori e in grado di garantire accessibilità a tutti. Nell’ambito del percorso di condivisione e partecipazione "Casa della Natura" l’Istituto per la BioEconomia- Consiglio Nazionale delle Ricerche chiama a raccolta i sestesi per individuare le loro aspettative per l’area verde di Rfi a Quinto Basso, ad oggi abbandonata, ottenuta in comodato d’uso gratuito per cinque anni da "Il Binario- Gruppo italiano dell’associazione internazionale Amici della natura". In particolare, l’intenzione è quella di coinvolgere le scuole, invitate a partecipare al concorso "Uno spazio verde ideale" presentando le proprie idee e proposte per la rivitalizzazione dello spazio. Le classi potranno anche richiedere la visita della ‘porzione verde’ Rfi da svolgersi entro il 30 novembre, comprensiva di attività didattiche su biodiversità e funzioni delle aree verdi a cura di esperti in materia. Le proposte potranno essere elaborate come classe o gruppo di studenti o da singoli alunni in forma di disegni per le scuole primarie e di video o cortometraggi per le secondarie. La scadenza per l’invio dei materiali è fissata per il 15 dicembre. Il progetto "Casa della Natura", presentato nel marzo scorso riguarda un terreno di circa due ettari e mezzo sopra al tunnel dell’alta velocità realizzato nell’area di via Donizetti ed è co-finanziato dal contributo dell’Autorità per la partecipazione del Consiglio regionale toscano. L’obiettivo dichiarato è proprio quello di poter coprogettare con la cittadinanza (non solo quella del quartiere) la trasformazione dell’area verde incolta per renderla vivibile e, soprattutto, con funzioni per diverse fasce di età.