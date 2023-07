Spaventati dal futuro

E se la ruota panoramica altro non fosse che una metafora per ben raccontare la Firenze di questi tempi? La storia di questa giostra oramai è nota. Dopo una serie di dinieghi, nei giorni scorsi in consiglio comunale si è riusciti a fare passare una mozione per consentire di installare la ruota non in modo transitorio (com’era stato finora nei giardini della Fortezza a Natale) ma in modo permanente. Unico a votare contro, il consigliere della sinistra estrema, ma ciò non fa notizia visto che tutto ciò che ha a che fare con la gioia e la leggerezza da quelle parti è roba indigeribile. Tant’è.

Ciò che invece fa notizia è il dibattito che si è aperto dopo il voto per indicare il luogo dove collocare la ruota. Il primo "no" che è arrivato è stato tecnico e lo ha posto il sindaco Nardella, spiegando l’impossibilità di poterla installare alla Fortezza "visto che lì ci sono i lavori per il sottoattraversamento Tav". E questo ci sta. Il secondo "no", un po’ più forzato, lo ha posto la Soprintendenza, che ha subito tolto dal ventaglio delle possibilità piazzale Michelangelo: "Lì non se ne parla proprio", ha tagliato corto Antonella Ranaldi, che ha preso il posto di Pessina e figurarsi se voleva svilire il credo negazionista del predecessore. Ciò che però racconta meglio di ogni cosa l’anima del città sono le altre proposte arrivate da varie componenti della società, che hanno indicato luoghi improbabili come l’Argingrosso, San Donato o addirittura la zona di Firenze sud prossima al Tuscany Hall.

Ora: nessuno pretende che a Firenze si faccia come a Londra, dove la ruota l’hanno piazzata sul Tamigi di fronte al Big Ben, ma davvero non ci si rende conto che metterla ai margini della città è un non sense ai limiti della follia? A meno che, sulla falsariga delle scale elicoidali, davvero non si pensi che mezzo mondo arrivi a Firenze per vedere dall’alto il ponte di Varlungo o il palazzo di Giustizia. Per questo, senza volerlo, niente meglio della ruota svela l’anima di questa città, spaventata dal futuro che però non ha né la forza per respingerlo né il coraggio per gestirlo e dunque pensa di anestetizzarlo marginalizzandolo. Una città che oramai rimanda più a Ponzio Pilato che non al Magnifico, senza più un orgoglio panoramico del quale andare fieri ben oltre un giro di giostra.