Sparito un dipinto dall’interno di San Lorenzo

Un dipinto di fine ‘800 è stato trafugato dalla Basilica di San Lorenzo, l’opera era conservata nel piano interrato interessato da lavori di restauro. A denunciare il furto del quadro, che ritrae la Madonna di Loreto, un dipendente dell’Opera Medicea Laurenziana. Si tratta di un dipinto su tavola, di autore ignoto, il cui valore non è ancora stato quantificato, che era collocato sull’altare della Compagnia delle Stimmate, al piano interrato della Basilica. La Basilica è interessata da alcuni lavori di restauro e secondo quanto emerso il furto potrebbe essere stato commesso durante la pausa pranzo degli operai. Proprio in quell’ora lo spazio rimarrebbe scoperto in quanto gli uomini escono per andare a mangiare. Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri. Non diffusa la notizia, residenti e commercianti si sono attivati per rintracciare il responsabile. Telefonate, messaggi, sopralluoghi tra le vie del rione per capire se qualcuno avesse visto qualcosa. E’ indignato Aldo Cursano, titolare del Caffè Le Rose e portavoce delle botteghe storiche: "Siamo profondamente feriti. Prima le botte e le coltellate ora il furto della Madonnina. Quanto successo è la testimonianza più palese di una società che si sta sgretolando e che ha perso i suoi punti di riferimento. Non possono accadere queste cose, bisogna dare un segnale forte di legalità altrimenti alla fin fine saremo sovrastati dall’illegalità".

"Sono arrabbiato, la Basilica è un simbolo del quartiere. Siamo abituati oramai a tutto, considerando gli ultimi episodi di cronaca, ma arrivare a entrare e rubare all’interno di un luogo sacro, è folle" dice Roberto Calamai, presidente dell’Associazione I Sopravvissuti del San Lorenzo. "Purtroppo questo periodo rappresenta una brutta pagina di storia del nostro quartiere. Il problema è la giustizia, serve una riforma: a volte ci ritroviamo nello stesso punto, i soliti pusher che magari erano stati presi il giorno prima. Eppoi serve un presidio, il furto è solo la punta dell’iceberg".

Rossella Conte