Sparita da una settimana La pista c’è, i riscontri no

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Suv che sgommano prelevando persone, carabinieri a volto coperto a frugare nei garage intorno. E preghiere. C’è un’attività frenetica dentro e fuori dall’Astor, l’ex hotel occupato che racchiude il segreto di Kata. Ma oggi sono sette giorni che non si hanno più notizie di Kataleya Mia Alvarez, la bambina di cinque anni figlia di peruviani che manca da sabato scorso. E il caso sta diventando sempre più scottante. Perché la pista del sequestro di persona a scopo di estorsione resta sì, quella privilegiata, ma i riscontri all’ipotesi che la “guerra“ fra clan interna all’immobile, per il controllo del racket delle stanze, possa aver scatenato tutto questo, sono difficili da trovare. Così come non sarebbe ancora venuta fuori la base, un punto d’appoggio fuori ma vicino all’Astor dove sarebbe stata tenuta per qualche ora la piccina da chi avrebbe ordito il rapimento.

Ipotesi, a cui stanno lavorando anche i Ros, che servono a dare anche una spiegazione a perché non ci sia un’immagine di Kata dopo quella delle 15.01 di sabato 10 giugno, quando la bimba esce qualche secondo dal cancello di via Boccherini assieme ad altri bambini. All’Astor si susseguono giornate convulse, anche senza i genitori della bimba che sono stati sistemati in una struttura. Katherine Alvarez e Miguel Angel Romero Chicclo, appena scarcerato, hanno passato il pomeriggio di giovedì davanti ai pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda. La procura ha sequestrato lo spazzolino di Kata e affidato al genetista Ugo Ricci la ricerca del suo dna.

Ieri, i magistrati hanno convocato due donne, come persone informati dei fatti. Una è la mamma, peruviana, della bambina con cui Kata stava giocando pochi minuti prima della sua scomparsa. L’altra è Lidia, rumena, additata come una delle “responsabili“ dell’occupazione. Dalle testimonianze acquisite, è emerso in maniera netta che per entrare nell’immobile occupato si paga un prezzo d’ingresso che va dagli 800 a i 1500 euro. E le cronache hanno raccontato anche di come, per una stanza, si sia sparso il sangue. Ma a questo punto, alla pista del racket devono per forza essere affiancati altri spunti. E forse potrebbe emergere anche la necessità di procedere a un’ispezione molto approfondita del palazzo.