Spaccio e degrado, il sit in dei comitati: "Ora basta, vogliamo più sicurezza"

Sono tornati in strada per chiedere più controlli, i rappresentanti della rete dei comitati fiorentini che ieri si sono ritrovati in piazza Leopoldo, "direttrice del traffico di stupefacenti che dalle Cascine è diretto verso piazza Dalmazia" come è stato denunciato. I partecipanti al grido "Vogliamo sicurezza" si sono ritrovati per accendere i riflettori su quanto si ritrova a vivere la zona, stretta tra spaccio, degrado e microcriminalità. Gianluca Rota, il presidente del comitato piazza Leopoldo è chiaro: "Il degrado porta altro degrado, bisogna intervenire velocemente" dice riferendosi alle scritte che campeggiano lungo le pareti della zona e agli arredi urbani vandalizzati. "Mi hanno rubato l’auto proprio qui in piazza nella notte tra martedì e mercoledì, ho sporto regolare denuncia": dice con rabbia Pompeo Palazzo che vive nel quartiere da 35 anni. La sua zona è cambiata tanto: "Prima non c’era questa delinquenza, ora non possiamo più nemmeno dormire sonni tranquilli – dice -. Bisogna fare qualcosa". Il problema è descritto bene da Alessandro, l’ortolano della piazza: "Ci sono bande di stranieri che bevono, urinano dove gli pare, importunano i passanti. Non ne possiamo più". A prendere la parola il presidente dell’associazione Borgognissanti Fabrizio Carabba: "Non ci sentiamo più tutelati e non bisogna meravigliarsi se poi ci sono commercianti che hanno il bastone dietro al banco". "Andremo avanti con i nostri presidi fino a quando non avremo risposte": aggiunge il coordinatore della rete dei comitati Simone Gianfaldoni. "Così come è concepita urbanisticamente questa zona offre diversi nascondigli per chi vuole delinquere e spacciare, ma per migliorare il decoro basterebbe poco": le parole del presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri. La richiesta comune è una: rafforzare sia le misure di prevenzione che di repressione. I promotori rivolgono un appello al prefetto e al sindaco affinché riattivino il Patto per Firenze sicura con riferimento alla presenza del poliziotto di quartiere, una figura che potrebbe ruotare a turno tra carabinieri, polizia, municipale e finanza, con pattuglie a piedi che, oltre a prevenire i reati, interagiscano con cittadini e commercianti e che si creino squadre miste per controlli a tappeto del territorio, in coordinamento dove necessario con l’esercito. Infine, la rete dei comitati chiede anche la realizzazione di un Cpr, nel rispetto dei diritti umani.

Rossella Conte