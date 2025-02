Spaccio di cocaina: 50 grammi in auto. Arrestato 26enne

Spaccio di cocaina, un arresto. Sono stati i carabinieri di Scandicci a fermare un nordafricano di 26 anni in centro città. Il giovane era alla guida di un’auto, ma di fronte ai carabinieri sarebbe apparso nervo, fatto che ha convinto i militari a seguirlo e fermarlo. E’ stato bloccato in via Darwin, poi è scattata la perquisizione. In macchina, sono spuntati 50 grammi di cocaina, nel giaccone del ragazzo c’erano 1200 euro in contanti. Il nordafricano è stato arrestato, convalidato al termine del direttissimo, ma senza applicazione di misura cautelare.