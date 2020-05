Firenze, 13 maggio 2020 - Oggi pomeriggio una pattuglia del Reparto Antidegrado Polizia Municipale ha effettuato nuovo controlli anti droga con finalità di prevenzione nel Parco delle Cascine durante i quali sono state identificate alcune persone presenti sul posto, tra l’altro in violazione del distanziamento sociale previsto dalle misure relative al Covid-19.

Un uomo però dopo aver rifiutato l’identificazione ha cercato di allontanarsi e, raggiunto dagli agenti , ha reagito violentemente. La pattuglia ha quindi chiesto rinforzi e alla fine due persone sono state fermate e portate al Comando per l’identificazione. Per loro è scattato l’arresto per resistenza, lesioni, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Domani mattina si terrà l’udienza per la convalida. Tre agenti sono invece stati accompagnati al Pronto Soccorso con lievi ferite.

"La vicinanza e la riconoscenza agli agenti feriti oltre al ringraziamento all’interno corpo di Polizia Municipale per l’impegno quotidiano a tutela della città e dei cittadini". È quanto dichiarano gli assessori alla Polizia Municipale Stefano Giorgetti e sicurezza urbana Andrea Vannucci in merito all’intervento anti spaccio. “Siamo vicini agli agenti rimasti feriti a cui auguriamo una pronta guarigione - sottolineano gli assessori -. A loro e a tutta la Polizia Municipale va il nostro personale ringraziamento e quello di tutta l’Amministrazione per la dedizione e la professionalità con cui svolgono il loro lavoro, sempre il prima linea e sempre con il massimo impegno” concludono Giorgetti e Vannucci.