Spacciatori fermati e denunciati in due operazioni degli agenti della polizia municipale

Due spacciatori denunciati in due distinte operazioni. Sono gli ultimi interventi della Municipale contro lo spaccio. Il primo risale a venerdì. Gli agenti del Reparto Antidegrado in abiti civili si trovavano in zona stazione di Santa Maria Novella quando hanno visto un uomo in bici avvicinarsi a un gruppo di giovani per poi allontanarsi dopo aver parlato con una ragazza e tornare per consegnarle un involucro. Gli agenti hanno prima fermato la ragazza, minorenne, poi hanno bloccato anche lo spacciatore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Denaro e droga sono stati sequestrati e l’uomo denunciato. Cambio di scenario per l’intervento di sabato. Gli agenti del Reparto Antidegrado, sempre in borghese, si trovavano nei giardini della Fortezza quando hanno assistito a una presunta cessione di sostanze stupefacenti. Hanno fermato il cliente e poco lontano lo spacciatore, anch’egli noto alle forze dell’ordine, e lo hanno denunciato.