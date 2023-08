Stazione, dopo essere stato sorpreso torna a spacciare nello stesso punto: arrestato

Firenze, 18 luglio 2023 - Torna a distanza di poco più di due settimane e nello stesso punto, dopo che era già stato sorpreso, per spacciare. Ma questa volta non l'ha fatta franca. Giovedì sera i carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato un senegalese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel corso di un mirato servizio di controllo nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella, i militari hanno fermato e sottoposto a controllo un 30enne senegalese, senza fissa dimora e noto alle forze dell'ordine poiché già lo scorso 30 luglio, sempre in piazza Stazione, era riuscito a darsi alla fuga dopo aver ceduto ad un cliente una dose di sostanza stupefacente subito recuperata dai militari.

Nella sera di ieri invece l’uomo, immobilizzato dai militari, è stato trovato in possesso di ben 94 frammenti di crack e di un sasso di eroina per un peso complessivo di circa 20 grammi. Inoltre l, nel portafogli e nel marsupio dell'uomo, che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa, i militari hanno trovato la somma 658 euro in banconote di vario taglio, il tutto è statoposto sotto sequestro. Il 30enne è stato quindi arrestato.