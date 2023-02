Spaccia a scuola, Tami lo smaschera

di Lisa Ciardi

A trovarlo è stato Tami. Il cane antidroga del nucleo carabinieri cinofili di Firenze, insieme agli uomini del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Signa e della stazione di Sesto Fiorentino, è intervenuto ieri mattina all’esterno e all’interno del liceo con sede principale a Porta Romana. Nella succursale di Sesto, in via Giusti, è scattato un servizio finalizzato alla prevenzione dell’uso e dello spaccio di stupefacenti, organizzato dopo una serie di segnalazioni arrivate da studenti, genitori e insegnanti.

Il cane antidroga ha segnalato ai militari un ragazzo di 16 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi: Tami lo ha fiutato e individuato appena è sceso dal motorino per poi entrare a scuola. Il sedicenne è stato così trovato in possesso di 16 dosi già confezionate di hashish, che aveva nascosto nella biancheria intima. Poi è scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso ai carabinieri di recuperare, sempre grazie alla segnalazione del cane, altre 10 dosi di stupefacente, insieme a un bilancino di precisione e a vario materiale per il taglio e il confezionamento.

In tutto, quindi, gli uomini dell’Arma sono riusciti a recuperare 26 dosi, destinate almeno in parte proprio alla vendita in ambiente scolastico. L’hashish e gli altri oggetti collegati all’attività di spaccio sono stati sottoposti a sequestro e il giovane è stato denunciato al tribunale per i minori con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, all’interno dell’istituto sestese si sarebbero verificati da tempo alcuni episodi di spaccio, all’ingresso e all’uscita dalla scuola, ma anche nei bagni, dove i ragazzi potevano acquistare hashish lontano da occhi indiscreti. Proprio la sinergia fra la scuola e i carabinieri sul tema della legalità ha permesso di puntare l’attenzione sul problema, facendo scattare il controllo di ieri mattina. In queste settimane, la compagnia dell’Arma di Signa sta organizzando sul territorio una serie di verifiche contro lo spaccio e per rispondere alle richieste di controllo dei cittadini.

Nei giorni scorsi, sempre con le unità cinofile, è stato organizzato un servizio alla stazione ferroviaria di Signa, frequentata da tanti pendolari studenti inclusi. Anche in quel caso, una persona è stata denunciata per spaccio.