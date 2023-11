Spaccate, una serie infinita. Colpo all’alba in via Faenza. Commercianti e residenti: "Ora basta"

Ancora un furto con spaccata al Bar Pompi di via Faenza. Il quarto nel giro di tre mesi. Secondo quanto ricostruito, ieri mattina alle 6 in punto, un uomo e una donna, dopo aver infranto la porta a vetri con un tombino si sono intrufolati all’interno dell’attività per poi scappare con numerosi pacchi di sigarette. "Abbiamo le telecamere e i due responsabili si vedono chiaramente. Non capiamo come sia possibile che, alle 6 del mattino, con il via vai di persone, possano verificarsi simili episodi": sottolinea il responsabile Cristian Felice. Due ore prima, alle 4, una persona con un tombino ha cercato di buttare giù la porta a vetri del Caffè Firenze di via Martelli. Le immagini del sistema di videosorveglianza sono chiare. "Siamo sotto attacco, è intollerabile": tuona Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze. Una situazione che sta mandando sull’orlo di una crisi di nervi residenti e commercianti che chiedono ronde di militari dalle 19 alle 7. La proposta sarà presentata da una delegazione dei comitati che hanno aderito in un doppio modo: con una petizione che consegneranno al prefetto Ferrandino nel corso di un incontro venerdì e con una manifestazione. "Vogliamo le ronde dell’esercito nelle strade, a piedi. Non il passaggio occasionale con una macchina, non servirebbe a nulla": dice il presidente dell’associazione Borgo Ognissanti Fabrizio Carabba.