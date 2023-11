Spaccate senza sosta. Tocca al ristorante "Ualima". Seconda volta in dieci giorni

Spaccate, i commercianti non passano una notte indenne. Stavolta, a fare i conti con i soliti vandali della vetrina, è il ristorante marocchino Ualima di viale Lavagnini.

I proprietari, ieri mattina, hanno trovato il vetro infranto e la porta scardinata. Chi è penetrato all’interno del locale, ha portato via un computer, il palmare utilizzato per prendere le ordinazioni e anche il monopattino nuovo che un dipendente aveva lasciato lì.

Per il ristorante, che ha aperto i battenti lo scorso maggio, si tratta della seconda spaccata nel giro di meno di dieci giorni. La mattina del 2 novembre, ignoti avevano infranto un vetro dell’ingresso e si erano appropriati del fondocassa, circa 160 euro. E come sempre, l’attività si è dovuto accollare il costo di un nuovo vetro, oltre 500 euro. Stesso copione anche stavolta, con in più la difficoltà di reperire un artigiano nel week end.