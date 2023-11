Spaccate, il piano di Palazzo Vecchio: "Aiuti a fondo perduto per i negozi"

Al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura c’è ancora un (bel) po’ di tempo visto che la data comunicata dalla stessa prefettura è il 15 novembre ma nel frattempo le ‘spaccate’ ai danni degli esercizi commerciali sono all’ordine del giorno. Il Comune, intanto, cerca di correre ai ripari e il sindaco Dario Nardella è al lavoro per il piano ‘Negozi sicuri’, con l’idea di dare un supporto economico a coloro che subiscono le spaccate e di incrementare la prevenzione. La stima del sindaco è di "prevedere un fondo che possa spaziare tra i 500mila euro e il milione, a fondo perduto. Ne ho parlato col presidente della Camera di commercio Leonardo Bassilichi. È un progetto prevalentemente sulla prevenzione: penso a interventi sulla videosorveglianza interna, sulle telecamere esterne, sulla blindatura della porta dell’esercizio". E naturalmente in caso di ‘spaccata’ già avvenuta le risorse copriranno il rifacimento della vetrina. "A fine novembre ci sarà la variazione di bilancio, può essere l’occasione in cui il Comune può trovare quelle risorse e capire anche la quota della Camera di commercio – spiega Nardella -. Vorremmo destinare questo fondo proprio alla Camera in modo che possa gestire velocemente il tutto. L’erogazione delle risorse potrebbe avvenire tra dicembre e gennaio".

Il presidente Bassilichi, positivo per natura, cerca di lanciare un messaggio che non sia critico. Per lui, oltre ad un eventuale contributo, l’aspetto fondamentale è avere dei presidi: "Dobbiamo essere chiari – afferma -. Fino ad ora abbiamo avuto una città aperta ed è quella che vorrei. Con le vetrine, la solita Firenze. L’alternativa, non auspicabile dal mio punto di vista, è avere una città blindata con i bandoni abbassati, con un clima che mi fa paura. Ho parlato col sindaco del piano legato ai ‘negozi sicuri’ ed è un’ottima idea. Dovremmo muoverci tutti insieme perché, al di là del supporto all’esercente che è giustissimo, dobbiamo lavorare per continuare ad avere una città aperta. Ripeto, la città blindata non mi piace: se è quella l’unica soluzione la valuteremo".

"Siamo di fronte ad un’emergenza – dichiara Cursano –. Oggi rubano a tutti, ricchi e meno ricchi, non è che ti chiedono l’Isee. Ti rapinano e prendono ciò che possono. Sugli incentivi proposti dal sindaco Nardella io sono d’accordo, ne abbiamo bisogno come il pane. Dobbiamo fare qualcosa e già questo è un passo, non possiamo assistere come testimoni importanti a questa deriva. Questi incentivi, gli agenti in più sono l’inizio di un percorso. Firenze deve essere di nuovo vista come città sicura, dove si può camminare, stare tranquilli". La città aperta, come dice Bassilichi. "L’idea di Nardella è molto interessante, speriamo si trasformi subito in progetto – spiega Santino Cannamela, presidente Confesercenti città di Firenze -. Tutto ciò che va nella direzione di migliorare la sicurezza in città è da noi condiviso".

Niccolò Gramigni