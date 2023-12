Spaccate a Firenze, i dati di Nardella: “Le denunce sono crollate”

Firenze, 18 dicembre 2023 - "Le denunce delle spaccate sono crollate, siamo passati dalle 47 di novembre a una denuncia a dicembre. C'è stato un obiettivo raggiunto, almeno nel breve periodo. Sono aumentati i presidi sul territorio, bisogna mantenere il livello di impegno. Sulla sicurezza non stiamo con le mani in mano". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervistato da Lady Radio.

Nardella è tornato a dire che "oggi, sempre di più, la questione della sicurezza è legata all'immigrazione illegale. Non è un caso che a proposito delle spaccate ai negozi la maggioranza di questi reati è commessa da immigrati irregolari. Perché aumentano gli immigrati irregolari? Perché in questo anno e mezzo il governo non ha fatto niente né per evitare gli sbarchi, né per i rimpatri degli immigrati irregolari, né per dare a noi sindaci gli strumenti per governare l'immigrazione. Bisogna investire sull'integrazione, bisogna andare incontro a quelle aziende che chiedono manodopera e non la trovano: non si lavora su questo fronte. Il governo non ci dà strumenti, né risorse economiche per gestirli, e quindi dove finiscono questi immigrati irregolari? Finiscono in mezzo alla strada, finiscono in preda alle piccole organizzazioni criminali, talvolta anche alle mafie. Mancano inoltre le forze dell'ordine. C'è poi un tema di certezza della pena ed anche di funzionamento dei nostri carceri che non funzionano".

Il sindaco ha parlato anche del tenore multato a Firenze perché non in possesso dell'autorizzazione per esibirsi per strada: "Questo signore stava facendo una cosa irregolare e ha reagito agli agenti che gli hanno detto che non poteva stare lì. All'inizio c'erano solo due agenti della polizia municipale a multarlo, dopo la reazione di questa persona, sono accorsi altri agenti. La legalità vale per tutti, per lo scippatore come per il cantante irregolare".