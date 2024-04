Spaccata in un negozio di Oltrarno. Non c’era niente da rubare ma i danni sono parecchio gravi

Spaccata a un negozio nel cuore dell’Oltrarno: stavolta a farne le spese, un ufficio in via dell’Ardiglione dove trova sede l’amministrazione di ‘Sforno’, ‘Il Santo bevitore’ e ‘Il Santino’, tre eccellenze della gastronomia d’Oltrarno che fanno capo alla stessa proprietà: qualcuno nella notte tra lunedì e martedì ha infranto la vetrina e si è introdotto nel fondo mettendolo a soqquadro. Il ladro tuttavia è stato poco fortunato perché non ha trovato niente di valore da rubare. Rimane però un ingente danno da sistemare e l’amara consapevolezza che anche l’Oltrarno ormai è preso di mira dalla piccola delinquenza. In effetti per la riva sinistra dell’Arno il 2024 si sta rivelando piuttosto turbolento quanto a sicurezza: due settimane fa i ladri si sono introdotti all’interno del Santarosa bistrot, sul lungarno Santa Rosa, dove gli autori sono fuggiti con 100 euro e alcuni cartoni di superalcolici.