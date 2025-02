Spaccata alla sartoria teatrale. Visto e preso dai carabinieri mentre tenta di far perdere le tracce

Il furto con spaccata in una sartoria teatrale a Firenze, si è concluso con l’arresto eseguito dai carabinieri, del presunto autore, un ventisettenne straniero. Il colpo è stato messo a segno la mattina presto di sabato scorso in via dei Vanni, non lontano dal ponte alla Vittoria: a dare l’allarme un cittadino, testimone diretto dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo aver notato un uomo nei pressi del negozio a cui era stata infranta la vetrina con un tombino, lo hanno seguito quando si è allontanato verso il parco delle Cascine. "Alla vista dei militari - si spiega dall’Arma - il soggetto gettava la refurtiva ed iniziava a correre, cercando di darsi alla fuga". Bloccato, il giovane, 27 anni, di nazionalità marocchina, avrebbe poi reagito contro i militari con calci e morsi, insultandoli e urlando. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.