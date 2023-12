Spacca vetrina del bar con il piccone. Arrestato prima che faccia il bis

Spacca la vetrina del bar con il piccone, ma il frastuono sveglia i residenti e i poliziotti arrestano un nordafricano già noto per imprese simili.

E’ successo l’altra notte: prima l’uomo, 31enne marocchino, ha preso di mira il “Gran Caffè“ di via Circondaria, poi si è spostato, a bordo di una ’graziella’, verso piazza Tanucci e il chiosco di “Aurelio“. Ma il rumore fatto in via Circondaria (dove nonostante l’allarme era riuscito a infilarsi in tasca un centinaio di euro presenti in cassa) ha messo in allarme la gente che ha dato l’allarme alla questura. Gli agenti delle volanti presenti in zona hanno così sorpreso il nordafricano mentre tentava il bis al chiosco del lampredotto. Ed è stato arrestato.