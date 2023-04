Spacca finestrini e ruba Denunciato

Anche i furti (con danni) alle auto in sosta, sono una piaga che turba il sonno ai fiorentini. Ma nella notte tra lunedì e ieri, la Polizia ha sorpreso in via Ponte Sospeso un algerino di 35 anni con addosso uno zaino rubato da un’autovettura parcheggiata in zona.

Gli agenti hanno rintracciato la macchina con il finestrino danneggiato e restituita la refurtiva al legittimo proprietario.

L’uomo è stato sottoposto a fermo per identificazione e denuncia per furto aggravato. Con sé aveva anche tutta una serie di strumenti atti allo scasso: in corso verifiche su altri precedenti furti.