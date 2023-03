Sp8 e via di Prato, strade del pericolo

di Sandra Nistri

La pandemia sembra avere già fatto il suo tempo, almeno per quanto riguarda il codice della strada. La sensazione emerge dal report 2022 della polizia municipale di Calenzano, presentato ieri dal sindaco Riccardo Prestini e dalla comandante dei vigili Maria Pia Pelagatti, che riporta dati molto vicini ai livelli pre Covid. Uno su tutti quello relativo agli incidenti rilevati l’anno scorso: 152 contro i 149 del 2021 e i 113 del 2020, ma in linea con i 160 del 2019. Cinque gli incidenti con lesioni gravi ma nessun mortale ne

lla fascia diurna coperta dalla municipale. Le strade che registrano il maggior numero di incidenti sono la SP8 con 23 (21 nel 2021), via di Prato con 21 (in calo rispetto ai 26 del 2021) e via Vittorio Emanuele con 19 (14 nel 2021). "Sugli incidenti – ha sottolineato Prestini – dato che uno dei fattori che incidono maggiormente è la velocità, contiamo di utilizzare come deterrente, oltre ai controlli su strada, l’introduzione delle zone 30, così come vogliamo potenziare la videosorveglianza anche con riferimento alla graduale attuazione delle Ztl merci previste dal Piano del traffico urbano".

Nel 2022 i verbali sono stati 5028 (+1614 sul 2021) di cui 3443 in modalità statica (accertamenti su veicoli in sosta). Aumentate le violazioni accertate mediante il sistema di lettura (749) che verifica copertura assicurativa e revisione periodica sui veicoli in transito. Sette i casi di guida in stato di ebrezza.

Gli impegni della municipale calenzanese però non si limitano ai controlli in strada: "Da anni – ha spiegato la comandante Pelagatti – pur con un organico ridotto e personale che varia frequentemente, assolviamo a molte funzioni, oltre a quelle legate alla viabilità: ci sono le verifiche su possibili reati ambientali, in materia di sicurezza sul lavoro, di edilizia e sulle attività commerciali e ricreative. Un’attività importante nel 2022 è stata quella di controllo sui rifiuti, con l’uso di telecamere: sono scattate 100 sanzioni, di cui il 95% è stato pagato". I vigili sono fondamentali anche per il presidio sul territorio, fra l’altro contro schiamazzi e vandalismi denunciati soprattutto nella stagione calda: per queste funzioni nei prossimi mesi sarà riattivato il turno serale.