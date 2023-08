Soul e jazz si fondono per sempre a Firenze: i Jembaa Groove arrivano alle Cascine

Il soul americano e il jazz s’incontrano e si fondono sul palco delle Cascine di Firenze. Questa sera (ore 21, ingresso libero) sul palco Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale arrivano i Jembaa Groove con il loro ‘Susuma’, l’album di debutto che tanto sta facendo parlare di questo gruppo afro-jazz con base a Berlino.

La band è nata alla fine del 2020 grazie a Yannick Nolting (basso, produttore) ed Eric Owusu (voce, percussioni). Si sono incontrati per la prima volta per caso in un parco giochi di Berlino con i loro figli e subito dopo si sono resi conto di avere qualcosa di speciale. Dopo aver cercato i compagni giusti per il loro viaggio musicale ed essersi imbattuti in alcuni dei migliori musicisti di Berlino, hanno finalmente formato Jembaa Groove, band di sette elementi che combina suoni jazz della scena underground della città tedesca con gli anni Settanta e i suoni contemporanei del Ghana. La musica di Jembaa Groove è tanto influenzata dai ritmi pieni di sentimento e dagli accordi baritonali dell’America nera degli anni Settanta quanto da artisti di alto livello come Ebo Taylor e Pat Thomas, con i quali Eric Owusu è stato in tour e ha registrato per molti anni.

Suonando su alcuni dei migliori palchi in tutta Europa per tutta l’estate 2022 come Fusion o Xjazz Festival, hanno realizzato un travolgente tour nel Regno Unito nell’ottobre 2022. E ora la band multiculturale è pronta per far sentire il suo sound al pubblico fiorentino. La stagione 2023 di Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale – nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 - è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Ha il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Becks, Estra.

B.B.