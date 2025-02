Sottopasso ferroviario e strade: tempo di lavori

Cantieri in corso sulle strade di Figline, con interventi che cambiano la quotidianità di molti cittadini. Da domani, Rfi deve effettuare degli interventi di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario che collega piazza della Libertà con piazza Caduti di Pian d’Albero.

Per fare spazio agli operai, è vietato l’accesso ai pedoni e alle bici fino al 21 febbraio. Doppio intervento invece di Publiacqua lungo le strade. Sempre da domani fino al 20 febbraio, divieto di sosta su Corso Mazzini: è necessario per lavori urgenti alle fognature. Invece per la realizzazione della cassa di espansione Restone in sinistra idraulica d’Arno e per la sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza, ancora da domani è prevista la chiusura di via Argini Arno/via Aretina.

Fino al 24 marzo, è interdetta al traffico ciclopedonale la parte che va da Cascina Restone all’attraversamento Carresi; da quella data fino al 7 aprile sarà invece chiuso al traffico ciclopedonale il percorso dal Carresi al torrente Cesto.